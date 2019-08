Alessandro Gaucci, figlio di Luciano, lo storico presidente del Perugia, è arrivato al Centro Sportivo, come testimonia il nostro scatto: una giornata molto intensa per il mercato viola, che dopo i botti di ieri sembra finalmente essere partito. Gaucci potrebbe svolgere il ruolo di intermediario, importante dunque per sbloccare delle trattative. Quali? Il passato di Alessandro, in passato proprietario del Marbella, ci dà indizi sulla Spagna…