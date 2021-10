FOTO VN – Dai campini: uno spettatore d’eccezione e un piccolo allarme

Castrovilli non può allenarsi, ma il 10 viola va comunque a vedere il lavoro dei compagni in vista del Napoli

Come si può vedere nella foto targata Violanews, Gaetano Castrovilli è presente al centro sportivo Davide Astori, dal quale i giocatori viola si sono spostati al Franchi per l'allenamento odierno. Il centrocampista dovrà stare fermo fino a poche ore dalla gara col Venezia dopo la sosta, ma non manca di stare vicino ai propri compagni, attesi da una dura prova contro la capolista Napoli. Assente invece Riccardo Saponara, che non era con il gruppo nel trasferimento all'interno dello stadio, ma lo ha raggiunto dopo aver lavorato nel quartier generale viola con le scarpe da ginnastica.