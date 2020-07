FOTO – Se Ribery e Chiesa si scontrano in campo…

Nel primo tempo di Fiorentina-Cagliari Franck Ribery ha effettuato uno slalom in mezzo all’area e quando stava per tirare si è trovato davanti Federico Chiesa che involontariamente gli ha impedito la conclusione. Certamente il campione francese non ha gradito la mancata conclusione dell’azione. In queste tre foto scattate da Germogli per Violanews cerchiamo di ricostruire in maniera scherzosa l’ipotetico dialogo fra i due.

Ribery: “Che ci facevi in mezzo all’aria di rigore, mi ha impedito di tirare”

Chiesa: “Chi, io?”

Ribery: “Certo, avevo la palla buona per calciare”

Chiesa: “Non ti ho proprio visto”

Ribery: “Ti dovevi spostare dall’altra parte”

Chiesa: “Ma… forse”

Chissà se sarà andata proprio così…. certo l’espressione di Ribery non era certo delle più accattivanti