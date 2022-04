FOTO – Piatek, altro che infortunio: rovesciata e messaggio a Italiano

Il "pistolero" viola ha un messaggio chiaro per mister Italiano in vista del match di Domenica contro l'Empoli

Krzysztof Piątek ha subito un duro colpo durante i match con la sua nazionale, ma il dolore sembra essere parte del passato. Infatti, il pistolero polacco si gioca una maglia da titolare con Cabral in vista di Domenica e su i propri profili social ha mostrato quanto sia carico. Una bella rovesciata con un chiaro messaggio al mister: "Voglio fare di tutto per essere pronto per l'Empoli". Ecco il post: