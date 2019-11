FOTO – Pezzella e Guagni insieme, contro la violenza sulle donne

La Fiorentina si unisce alla campagna contro la violenza sulle donne, mettendo in posa German Pezzella e Alia Guagni, cioè il capitano delle squadre maschile e femminile. “La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale forte: diamo tutti #unrossoallaviolenza” il messaggio diramato via social. Anche alcuni giocatori gigliati si sono uniti alla campagna come ad esempio Castrovilli (la foto con la fidanzata) e Venuti (clicca qui).