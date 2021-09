FOTO – Montiel, buona la prima con il Siena: “Felice per esordio e gol”

Il fantasista in prestito al Siena debutta col botto a Siena. Può essere la città toscana il posto giusto per il rilancio del classe 2000?

Un esordio da ricordare: Tofol Montiel ha debuttato segnando un gol alla prima con il Siena in Serie C. Lo spagnolo, in prestito dalla Fiorentina, ha voluto esprimere la sua gioia sui social un esordio da ricordare. Dopo tante panchine e pochissimi minuti in campo con la Fiorentina, forse è arrivato il momento della continuità.