FOTO – La lettera di Castrovilli all’ex allenatore: “Spero che l’anno prossimo mi darai la 10”

Quattro marzo 2011, Gaetano Castrovilli ha da poco compiuto quattordici anni ed è un tesserato del settore giovanile del Bari. Ha da poco fatto un notevole salto di categoria, per andare a giocare con i ragazzi più grandi di due anni nei Giovanissimi Nazionali. Coglie l’occasione, quindi, per salutare quello che nella stagione in corso era stato il suo allenatore, Gigi Nicassio. Proprio quest’ultimo ha reso pubblica tramite Facebook la lettera che Castrovilli scrisse di suo pugno: “Carissimo mister Gigi Nicassio”, esordisce, “(…) mi dispiace di averti lasciato in questo periodo e spero di ritornare presto. Anche se non posso dire di stare male con i ’95, perché il mister e i compagni mi fanno stare bene”, scrive Gaetano.

Che continua: “Ti volevo dire che sono stato molto contento di aver ritrovato domenica il mio numero 10 dietro alle mie spalle. Spero che l’anno prossimo mi accontenterai di farmi indossare la numero 10“. (…) Comunque chiudo dicendo che ho una grandissima stima nei vostri confronti. T.V.B Gaetano Castrovilli”. A seguito delle belle parole nei confronti dell’allenatore, Castrovilli disegnò persino una “formazione tipo”, un 4-2-3-1 in cui lui recitava immancabilmente il ruolo di trequartista. La versione completa della lettera è qui sotto.