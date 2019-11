C’erano anche Serse Cosmi e Walter Samuel ieri sera al Franchi per Fiorentina-Parma. Negli ultimi mesi l’allenatore italiano ha seguito i viola più di una volta, mentre per l’argentino si è trattata di una novità. Samuel oggi è collaboratore tecnico del ct dell’Argentina Scaloni ma non ha avuto modo di visionare Pezzella, assente per squalifica. Certamente avrà salutato il ds viola Pradè, fra i due è rimasto un forte legame fin dai tempi della Roma. La foto è stata pubblicata da Cosmi sul suo profilo Instagram.