FOTO – Fiorentina in direzione Napoli: la partenza dei ragazzi di Italiano

Ecco la Fiorentina di Italiano in partenza in direzione Napoli per la sfida contro gli uomini di Spalletti

Redazione VN

Ormai manca pochissimo all'imminente match tra Napoli e Fiorentina previsto per domani alle ore 15.00 allo stadio "Maradona". Intanto, la squadra è appena partita dalla stazione di Campo di Marte in direzione Napoli, pronta per affrontare questa importante trasferta. Ecco le foto: