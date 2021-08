FOTO – Ecco i numeri ufficiali! Callejon eredita la 7, Pulgar cambia

La lista dei numeri dei calciatori Viola

La Fiorentina ha reso noto, attraverso un tweet, i numeri ufficiali per i propri calciatori per la prossima stagione. Callejon abbandona la 77 e prende la 7 lasciata libera da Ribery. Cambio anche per Pulgar che sostituisce il suo 78 con il 15.