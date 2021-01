Non è stato un pomeriggio facile per la fase offensiva della Fiorentina, e anche dietro la squadra di Prandelli ha ballato a più riprese. Ad evitare il passivo è stato ancora una volta lui, Barlomiej Dragowski, che si è guadagnato la palma di migliore in campo anche nelle nostre pagelle. Il portiere viola, per guardare il lato positivo del pari contro il Bologna, ha voluto “festeggiare” con un post su Instagram la prima porta inviolata dell’anno.