FOTO – Cutrone festeggia il compleanno: “Un grazie a chi mi è sempre accanto”

Che Patrick Cutrone non rientri nel progetto tecnico della Fiorentina di Prandelli è cosa nota: tanto il direttore sportivo quanto Prandelli hanno ribadito a più riprese che se l’attaccante classe ’98 vuole giocare occorre trovargli una nuova sistemazione. Non convocato dal tecnico per la gara contro il Bologna, Cutrone ne ha approfittato per festeggiare il 23esimo compleanno. Su Instagram, da parte sua, anche un post di ringraziamento: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di auguri ricevuti e l’affetto dimostratomi oggi. Grazie, ancor di più, a chi mi è sempre accanto”.