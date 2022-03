FOTO – Coreografia in Curva Fiesole, le istruzioni per i tifosi

Le indicazioni rivolte a chi siederà in Curva stasera per Fiorentina-Juve

Si prepara una nuova coreografia per Fiorentina-Juventus di stasera, gara di andata della semifinale di Coppa Italia. E sui social stanno già circolando le indicazioni per i tifosi che prenderanno posto in Curva Fiesole. Non spostare le bandierine, alzarle durante l'inno della Fiorentina e tenerle in alto durante l'inno di Allevi (quello della Lega Serie A) sono alcune delle raccomandazioni rivolte.