FOTO – Commisso alla consegna delle chiavi di Marina di Gioiosa Ionica

Immagini di Rocco Commisso alla cerimonia di consegna delle chiavi di Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria. Nella giornata di domani, il presidente viola, tornerà a Firenze per dare il suo sostegno alla squadra e ai dirigenti, per questi ultimi giorni di mercato.