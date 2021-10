FOTO – Castrovilli ricarica le pile a Venezia

Il centrocampista viola in gita a Venezia

In attesa del ritorno in campo il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ricarica le batteria in vista del ritorno del campionato. Dopo i recenti problemi che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco Castrovilli si è concesso un po' di relax a Venezia, città nella quale la Fiorentina tra l'altro sarà ospite nel prossimo turno di campionato per sfidare i lagunari.