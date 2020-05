FOTO – Al Centro Sportivo si rivede un protagonista. Clima sereno in casa viola

Prosegue la giornata di allenamenti in casa viola. I giocatori, come riportato nel corso del “Pentasport “di Radio Bruno, continuano ad arrivare a piccoli gruppi per svolgere la consueta seduta individuale. Da poco hanno lasciato la struttura alcuni big, tra i quali Chiesa e Vlahovic. Adesso è il turno del gruppo dei portieri varcare i cancelli del Centro Sportivo “Davide Astori”. Clima sereno con Dragowski mattatore: il portiere polacco è arrivato in macchina, con la musica ad alto volume, e ha subito coinvolto i compagni di reparto Terracciano e Brancolini. Sorrisi e facce distese, dopo la tensione degli scorsi giorni.