Fossi: “Stadio a Campi? Sarebbe comunque di Firenze. Con Commisso siamo d’accordo su tutto ma…”

Ecco cosa ha raccontato a Simone Pagnini su Toscana TV il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi riguardo al capitolo stadio:

Credo che la Fiorentina voglia dare priorità a situazioni legate al territorio del capoluogo fiorentino, ma nel caso in cui la strada verso la Mercafir non sia realizzabile, Rocco Commisso giustamente si sta guardando intorno e valutando vari aspetti. L’incontro di venerdì scorso è stato molto positivo, ci siamo dati delle tempistiche per entrare nel merito della questione e abbiamo parlato anche di tempi ipotetici per poter realizzare l’impianto. Ovviamente il nostro comune non può metter bocca sul discorso relativo ai terreni, che sono di proprietà di privati e con cui la Fiorentina dovrebbe trovare un accordo diretto: noi entriamo in gioco quando si parla di infrastrutture. Ma ripeto, credo che Commisso voglia dare priorità ad una soluzione che sia all’interno di Firenze. Quella di Campi Bisenzio è un’alternativa valida, che il club viola tiene molto in considerazione. Se lo stadio verrà fatto all’interno del nostro comune, sarà comunque lo stadio della Fiorentina e di Firenze, non diamo peso a campanilismi e polemiche politiche. Problemi urbanistici? Campi Bisenzio non è una città sperduta in una landa, ricordo che accoglie il centro commerciale più visitato d’Italia. Ovviamente lo stadio necessiterebbe di un nuovo sistema di viabilità e parcheggi, il nuovo impianto della Fiorentina nascerebbe su un terreno esteso di circa 38 ettari. Un’opera del genere comporta sicuramente un trasporto pubblico più forte: ad esempio il completamento del collegamento tra Firenze e Campi per quanto riguarda la tramvia è previsto per il 2024. Con Commisso a livello generale siamo d’accordo su tutto ma questo non vuol dire che il presidente gigliato deciderà di fare lo stadio da noi. Attualmente com’è il rapporto con Nardella? Freddino…