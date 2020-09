Fossi: “La Fiorentina merita lo stadio. Priorità a Firenze, ma a Campi siamo pronti”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, è intervenuto al Pentasport:

Se la Fiorentina riuscirà a trovare la strada per lo stadio a Firenze bene, altrimenti a Campi ci siamo. L’importante è che la Fiorentina riesca a trovare una soluzione, il club ha sempre dato priorità a Firenze. Le forze politiche si stanno muovendo a riguardo del tema stadi, il Franchi potrebbe avere delle ripercussioni Il comune di Campi ha già avviato un iter interlocutorio in attesa che arrivi la scelta definitiva, a quel punto eventualmente daremo un’ accelerata. Speriamo in un grande futuro della Fiorentina, senza interesse per i campanili. Qualsiasi scelta si voglia fare servirà attenzione e prudenza. Sulla questione aeroporto c’è stato qualche errore visto che i comuni non sono stati coinvolti