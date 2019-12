Fossi: “Campi, il passo più grande è fatto. La nostra non è una landa desolata, dobbiamo essere reattivi”

Cinque milioni di euro. Sarebbe questa, secondo il TGR Toscana, la cifra sulla quale si basa l’accordo tra la Fiorentina e la famiglia Casini per il terreno di campi Bisenzio, prima alternativa alla Mercafir. Il sindaco Emiliano Fossi ha parlato così:

Credo che, come ha detto più volte anche Commisso di recente, l’ipotesi Campi non sia mai tramontata ed anzi presente sul loro tavolo. Se entriamo in ballo definitivamente e positivamente dobbiamo essere reattivi. L’iter è di un anno per iniziare a costruire, ed anche il passo più importante, quello dell’accordo per i terreni di via Allende, è stato fatto. Questa non è una landa desolata, ci sono infrastrutture, altrimenti le aziende più importanti della Toscana non aprirebbero qui. Certo, è tutto da migliorare se arriva uno stadio ma è uno degli aspetti che consideriamo e di cui abbiamo parlato già con la Fiorentina e con i soggetti interessati.