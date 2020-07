Foschi: “Se la Fiorentina vuole confermare Iachini servono giocatori adatti. Giampaolo…”

Lo storico dirigente Rino Foschi parla della stagione di Iachini e non solo al Pentasport:

Giocare queste partite dopo il lockdown è stata un’esperienza, adesso mi auguro che possa tornare la gente negli stadi altrimenti è tutto inutile. Non si può giocare solo per i soldi ma va fatto per il pubblico. Il mercato sarà particolare, ancora non sappiamo tante cose. Iachini è uno con dei concetti che gli hanno permesso di ottenere risultati. Se la Fiorentina è convinta di tenerlo dovrà fare una campagna acquisti adatta al suo credo. Giampaolo avrebbe bisogno di tempo ma il suo gioco andrebbe in sintonia con il pubblico. Maran è un uomo che fa l’allenatore, così come gli altri