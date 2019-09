Foschi: “Gli abbonati portano punti. Fiorentina, rosa non troppo giovane e ben scelta”

Rino Foschi, direttore sportivo di grandissima esperienza, ha analizzato il campionato a Tuttomercatoweb.com:

Juve, Inter e Napoli si daranno battaglia e non finirà come l’anno scorso quando tra la prima e la terza c’erano venti punti. Sarà un torneo combattuto che farà divertire. Da Fiorentina-Juve c’è da aspettarsi di tutto: i viola sono un’incognita ma partono col vantaggio del pubblico e l’entusiasmo creato da Commisso. Sono stati fatti affari di mercato con giocatori non troppo giovani ma di una certa importanza. Vedremo. Sicuramente la nuova proprietà ha portato entusiasmo e tutti questi abbonati che possono fare la differenza di tre-quattro punti in classifica.