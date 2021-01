Forza Italia: “Stadio a Campi e il Franchi resti come un Museo”

Queste le dichiarazioni dell’On. Stefano Mugnai, Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Firenze e Capogruppo in Palazzo Vecchio di Forza Italia, Jacopo Cellai e del Consigliere della Città Metropolitana di Forza Italia, Paolo Gandola:

Purtroppo vediamo che c’è più interesse a conservare una struttura fatiscente di cemento armato di 90 anni che permettere ai tifosi di assistere a un evento sportivo con tutti i servizi moderni e i comfort di uno stadio all’avanguardia che Firenze avrebbe meritato. Sono sacrosante quelle del Presidente Commisso! Ha pienamente ragione il Presidente ad esprimersi così, noi lo diciamo da anni ormai, Firenze merita di più! A quanto pare però nè alla Giunta Nardella nè alla politica di Governo interessa fare passi avanti. Ed allora è giusto volgere lo sguardo altrove per costruire un nuovo stadio, altrettanto corretto chiudere con la vicenda Artemio Franchi, per accelerare visti anche tutti gli anni buttati sulla Mercafir progetto forzato e sbagliato finito nel “teatrino” Della Valle- Comune di Firenze. Ci sono ora altre opportunità territoriali ed è bene coglierle nel rispetto di tutta la città.

Forza Italia si è schierata dalla parte della collocazione più idonea al raggiungimento dell’obiettivo di uno stadio moderno sia esso all’interno che all’esterno dei confini comunali. Siamo pronti ad aiutare il Presidente Commisso. Forza Italia è favorevole infatti alla realizzazione del Nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. Ciò in considerazione delle opportunità di sviluppo e di ricchezza che si verrebbero a creare nell’indotto metropolitano e regionale, vista la posizione (vicina alla città di Firenze, baricentrica rispetto all’area metropolitana, vicina all’autostrada). Riteniamo inoltre che lo stadio Franchi debba essere comunque restaurato, secondo il progetto originario del suo autore Ing. Nervi. Lo stesso è da considerare quale museo e testimonianza di architettura moderna. Infine come Forza Italia suggeriamo alle Amministrazioni Comunali interessate (Firenze e Campi Bisenzio) di adoperarsi affinché si possa attingere ai progetti di finanziamenti previsti dalla procedura “Recovery Fund” per la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie.Si apra inoltre fin da subito un tavolo di lavoro e tecnico per organizzare la Nuova viabilità di collegamento a Campi Bisenzio. L’idea dello stadio a Campi potrà così decollare velocemente.”