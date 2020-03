Forza e Cuore, tra i primi a donare c’è Montella. Il bel gesto dell’ex tecnico viola

Vincenzo Montella non ha concluso al meglio la sua seconda avventura a Firenze, ma questo non significa che abbia smesso di provare affetto per la causa viola e fiorentina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, l’Aeroplanino ha donato 6000 euro in forma anonima dopo poco tempo dal lancio della raccolta fondi. Un bel gesto che fa capire quanto Firenze sia nel cuore del suo ex allenatore.

Intanto Commisso parla dall’America della situazione legata ai contagi, che sono saliti