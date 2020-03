Forza e Cuore, le donazioni continuano: toccata quota 750mila euro

La raccolta “Forza e Cuore”, promossa dalla Fiorentina per gli ospedali dell’area cittadina, ha toccato quota 750mila euro. Un grande orgoglio per Commisso che aveva immesso la quota iniziale di 250mila euro a cui si sono sommate le donazioni di privati cittadini o imprese (DONA QUI). Molti soldi sono arrivati anche dagli USA con cospicue somme di denaro, comprese banche e Istituti di Credito: JPMorgan, Barclays, Credit Suisse, Morgan Stanley, Capital One US Bank, Royal Bank of Canada, Moody’s, tra le Media Company: Discovery, Comcast/NBC/SKY, AMC, Newsmax Media, Patriot Media, Viacom/CBS. Altri partners che hanno donato ci sono la Fondazione Columbus Citizen, compagnie di tecnologia, agenzia di pubblicità come PK Network e Flynn Wright, c’è la Columbia University ed, infine, leader politici come Giuliani. ECCO COSA E’ GIA’ STATO ACQUISTATO