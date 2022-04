Fortunato: “Bravo Italiano, competitivo anche senza Vlahovic”

L'ex centrocampista Daniele Fortunato elogia Vincenzo Italiano per il modo che ha di gestire la squadra e di fare calcio

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex centrocampista della nostra Serie A Daniele Fortunato , che ha avuto parole di elogio per la Fiorentina e per il tecnico Vincenzo Italiano:

"Ricordiamoci che i viola hanno una partita in meno rispetto ad alcune concorrenti. Sono molto contento per il tecnico Italiano, mi è sempre piaciuto sin dai tempi in cui allenava all'Arzignano. Sa essere competitivo sempre e soprattutto ha saputo farlo sia con che senza Vlahovic".