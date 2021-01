Formazioni ufficiali: Prandelli sceglie Bonaventura e Caceres, confermato il 3-5-2

Sciolti gli ultimi dubbi di formazione per Cesare Prandelli. La Fiorentina si schiererà con il preventivato 3-5-2 (o 5-3-2). Il ballottaggio tra Venuti e Caceres lo ha vinto l’uruguaiano che occuperà la fascia destra. L’altro ballottaggio vede spuntarla Jack Bonaventura, con Pulgar ancora una volta relegato in panchina. Sarà Amrabat a schierarsi come riferimento centrale in mediana, davanti la difesa. In attacco si torna “all’antico”, con Ribery a fare da spalla a Dusan Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Eduardo, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.