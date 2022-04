Formazioni ufficiali: tridente confermato, c’è Duncan

Gli undici scelti da Spalletti e Italiano per Napoli-Fiorentina

A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Napoli-Fiorentina, dalla pancia del "Maradona" arrivano le scelte ufficiali di Spalletti e Italiano. Entrambi i tecnici devono fare a meno di giocatori importanti - Di Lorenzo e Anguissa da una parte, Odriozola e Bonaventura dall'altra - e si attinge dalle alternative per completare i due undici titolari. Italiano sceglie Saponara/Sottil alto a sinistra, con Ikoné nuovamente in panchina, mentre Spalletti recupera due pedine fondamentali come Osimhen e Rrahmani.