Formazioni ufficiali: Italiano col tridente a sorpresa, Duncan nel mezzo

Il tecnico viola sorprende ancora una volta, ma anche Andreazzoli cambia parecchio specie in difesa

Niente Ikonè, niente Sottil. Dopo la sosta per le Nazionali, Vincenzo Italiano dà fiducia a Nico Gonzalez nonostante le due partite giocate dall'altra parte del mondo con l'Argentina e sulla sinistra del tridente viola lancia Riccardo Saponara. Come centravanti ecco Cabral come da pronostico, alla seconda gara da titolare da quando è arrivato a Firenze. A centrocampo la spunta invece Alfred Duncan su Maleh. Assenti tra i viola gli acciaccati Bonaventura e Odriozola, negli ospiti lo squalificato Parisi.