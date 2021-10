Formazioni ufficiali: fuori Bonaventura e Saponara. C’è Luis Alberto

Le scelte dei due allenatori: si rivede Castrovilli dal 1', fiducia a Callejon

Svariate sorprese nella formazione della Fiorentina, in campo tra poco all'Olimpico contro la Lazio. Italiano lascia fuori Bonaventura e Saponara, conferma per Venuti e Quarta in difesa. Questi i ventidue in campo: