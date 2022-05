Fontana esalta Italiano: “Il suo gioco è al livello di quello delle big d’Europa”

L’ex giocatore viola, Gaetano Fontana, esalta il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, mettendo il suo gioco alla pari di quello delle più grandi squadre europee

"Ho conosciuto il mister al master di Coverciano, anche se prima ci eravamo affrontati da allenatori avversari, quando lui ancora era al Trapani. È un tecnico che ha grandi capacità gestionali, e questo è dimostrato non solo dalla scalata che ha fatto nelle categorie minori ma anche da quanto sta facendo a Firenze. Il gioco dei viola? Credo sia uno dei migliori che si sono visti in stagione. In determinate partite si è quasi avvicinata alla perfezione. Italiano in quanto a proposta è al livello delle big europee. Importante è poi anche avere alle spalle una società forte che in momenti difficili affronti le situazioni a muso duro. Mercato? Fossi nella società riscatterei immediatamente Torreira. Il centrocampista viola, che è sempre stato un giocatore importante nella costruzione del gioco, con Italiano è diventato anche un finalizzatore. La mia esperienza in viola? In quegli anni eravamo sempre svantaggiati per via della situazione di classifica non ottimale. Facemmo di tutto per arrivare a quello spareggio poi determinante. Firenze, così come Napoli, sono state un premio alla mia carriera”.