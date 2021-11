Fonseca: “Italiano tra i tecnici che più mi hanno colpito”

Il tecnico portoghese esalta Italiano

"L'Italia non è un campionato difensivo, ma è quello in cui si difende meglio. Ogni partita è diversa, ti obbliga a lavorare moltissimo sulla strategia. Allenatori che più mi hanno colpito? In Italia ho sempre ammirato Sarri, oltre a Gasperini, incredibilmente bravo ma molto diverso da me, e Italiano, ma chi mi ha colpito di più è De Zerbi: avrebbe meritato più attenzione dalle squadre italiane".