Fogli: “Chiesa ricorda il papà, ma è più potente”

Presente allo stadio Dall’Ara a festeggiare i 110 anni del Bologna, l’ex viola Romano Fogli ha parlato a TMW anche della Fiorentina:

Secondo me può far bene e lo sta dimostrando nelle ultime partite, poi ha giovani interessanti. È arrivato questo 36enne (Ribery, ndr), è un grande giocatore e serve anche per i giovani, è una cosa importante. Chiesa? Assomiglia molto al papà, anche fisicamente, ma è più potente. Enrico segnava di più? Beh, la furbizia arriva con l’esperienza, lui è ancora giovane.