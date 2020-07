Florenzi, la Fiorentina continua a monitorarlo. Ma c’è una rivale da sfidare

La Fiorentina continua a monitorare Alessandro Florenzi. Il duttile esterno della Roma rientrerà dal prestito a Valencia al termine della stagione ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla società giallorossa. Tuttosport riporta che al momento i gigliati sarebbero in prima linea per lui e starebbe continuando il corteggiamento per evitare che l’Atalanta possa spuntarla nel duello per il giocatore. Appena inizierà la prossima sessione di calciomercato vedremo se la viola tornerà definitivamente alla carica per Florenzi.