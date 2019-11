Florenzi, gli arbitri e i giocatori in difficoltà: le parole del CT Mancini da Coverciano [VIDEO]

Di seguito i link utili per vedere i relativi video:

“Cambiando sempre le regole gli arbitri sono in difficoltà”

Su Florenzi: “Sarà riposato… per noi è importante”

“Alcuni non sono nel momento migliore, ma con noi vanno bene”

Su Chiesa (e gli altri giocatori in difficoltà): “Intanto giocano, è la cosa positiva. Chiesa sì, Insigne pure, poi non sono in un momento così felice. Poi quando vengono qui le cose vanno bene, per noi è importante giochino. Poi avranno momenti migliori”.

Sui giovani come Castrovilli: “A parte Orsolini, che ha già fatto un Europeo in Under 21, possiamo farci un’idea migliore rispetto a vederli solo la domenica. Li abbiamo seguiti molto in questi mesi. Orsolini ha qualità, Cistana è un profilo molto importante e molto giovane, la stessa cosa Castrovilli. Stanno facendo bene, guardiamo oltre l’Europeo. Dobbiamo capire cosa ci possono dare, anche non in un futuro immediato. Magari la prossima volta chiameremo qualcun altro”.