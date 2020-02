Flachi: “Vlahovic da quant’era veloce mi sembrava Chiesa. La c***ata? L’ha fatta a Milano…”

Francesco Flachi ha espresso le proprie opinioni durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Partita strana, nel primo tempo con un tiro hanno fatto tre gol, ma poi sono stati bravi i viola ad usare l’arma del contropiede, la più intelligente a disposizione. Vlahovic ha una gran personalità a prendere il pallone per il rigore a soli venti anni. L’esultanza? Se l’avesse fatta venti metri indietro non sarebbe successo nulla, comunque non è da condannare. Coi tifosi della Samp ho un bel rapporto, la squadra ora rischia come rischiano in tanti; un paio di squadre sono inferiori, ma in questi casi subentra la paura ed è brutto. Normale che Dusan abbia ancora qualche difetto, ma piano piano le sicurezze arrivano e vengono fuori domeniche di questo tipo. Le qualità ci sono sempre state, va indirizzato ancora di più; si deve ispirare solo a se stesso, palla al piede è fortissimo e dà molte alternative là davanti. Da quanto era veloce io lo avevo scambiato per Chiesa sul primo gol… Dipenderà solo da lui. La vera c***ata l’ha fatta a Milano, quando poteva segnare il gol del vantaggio… Per i rigori però preferisco Pulgar, anche se il centrocampo con Badelj mi sembra più funzionale. Il croato ha fatto male nei mesi scorsi, ma mi sarebbe piaciuto riproporlo col Milan.”