Flachi sprona Iachini: “Beppe deve osare di più. Basta cambi scontati”

Francesco Flachi, intervenuto negli studi di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sulla sfida di sabato con il Genoa e sul momento della Fiorentina

Il pareggio col Genoa mi ha deluso, se subiamo in casa dall’ultima in classifica dobbiamo farci qualche domanda soprattutto dopo le ultime uscite. Mi aspettavo molto di più dal punto di vista tattico, per Vlahovic non doveva uscire un attaccante perchè mancava il gioco, se difendi sempre con 5 uomini fai fatica a creare occasioni. Iachini deve dare qualcosa di diverso, tutti i cambi sono stati ruolo per ruolo, doveva osare di più, al posto di Castrovilli sarebbe dovuto entrare Sottil. Nicola ha saputo leggere la partita, Behrami ha ingabbiato Castrovilli cancellando il gioco della Fiorentina. Pezzella? Il giocatore non è tranquillo, tante scelte sconsiderate, questa pausa può aiutarlo a ripristinare le energie nervose necessarie.