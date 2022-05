Flachi rimanda l’attacco viola: “Cabral non è pronto per una Fiorentina europea”

Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, parlando del finale di stagione dei viola, si è focalizzato sull’attacco, invitando la società ad investire nel prossimo mercato su una prima punta di livello internazionale

“La squadra contro la Roma era carica e motivata, al contrario dei giallorossi che mi sono sembrati un po’ con la pancia piena visto che erano reduci dal successo contro il Leicester City. Match contro la Sampdoria? I blucerchiati potrebbero essere anche già salvi, dipenderà molto dai risultati della domenica. Campionato bello per chi non lo gioca, un po’ meno per chi vi partecipa. Italiano? Ha portato gioco, identità e ha rivalutato tutti i giocatori. Fosse rimasto poi Vlahovic la viola avrebbe potuto competere per qualcosa di più importante. Cabral? Ancora non è entrato a pieno negli schemi del mister, viene troppo basso a prendere palla mentre invece dovrebbe fare la prima punta. Sta a lui riuscire ad adattarsi. Lo stesso discorso vale per Piatek che è diverso come caratteristiche visto che è più un giocatore da aerea di rigore e meno portato a giocare con la squadra. Ad ora mi sento di dire che Cabral non può essere l’attaccante di una Fiorentina europea. Fossi nella società andrei a prendere anche un’altra punta. Belotti possibile soluzione? Ultimamente si sta riprendendo ma viene da stagioni difficili. Magari a Firenze con nuovi stimoli può ritrovarsi. Ikone? Giocatori estrosi come lui e Gonzalez devono giocare cento partite, non una si ed una no. Bisogna dargli più tempo”