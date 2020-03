Flachi: “Qualche mese fa avremmo perso questa partita. Badelj? Inspiegabile la sua involuzione”

L’ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di ieri:

Ai punti ha vinto l’Udinese, ma l’occasione più importante l’ha avuta la Fiorentina. La squadra fa molta fatica nel gioco e nella manovra, pochi movimenti da attaccanti che faticano a rendersi pericolosi e a creare occasioni. Iachini però ha dato una grande mentalità ai giocatori che corrono e lottano su ogni pallone, qualche mese fa avremmo perso questa partita. Badelj? Non riesco a spiegarmi l’involuzione di questo giocatore, anche se ieri tutto il centrocampo ha fatto fatica. Non ci sono gocatori che riescono ad uscire dagli schemi e risolvere la partita, anche se la squadra è in costante ricerca di un individualità.