Flachi: “Nessuno intorno a Ribery. Chiesa? Quando un giocare vuol andar via, deve essere ceduto”

L’ex viola Francesco Flachi ha commentato il pari tra Fiorentina e Cagliari a Radio Bruno Toscana:

Siamo tornati nel solito incubo di casa. Non ci sono tifosi, quindi non ci sono pressioni. L’unico che gioca è Ribery, ma intorno non ha nessuno. La Fiorentina è esile. Il pari è giusto, almeno abbiamo fatto un punto in ottica salvezza.

L’occasione da gol di Nandez? Poteva cercare di prendere in controtempo Dragowski, bravo a chiudere la porta. Con i portieri la Fiorentina è messa bene. Lirola? E’ un giocatore normale. Duncan? Ha retto il centrocampo. Viste le sue qualità, deve giocare spesso. Chiesa? Vive un periodo negativo a livello fisico e, soprattutto mentale. Quando un giocatore vuole andare via, deve essere ceduto. Vlahovic? Mi aspetto di più da lui viste il fisico e le qualità che ha, vedo pochi movimenti da attaccante. Vedo poca affinità tra i centravanti, ci sono solo giocate da parte dei singoli. Kouamé? Ha motivazioni in più rispetto agli altri perché vuole farsi conoscere dai nuovi tifosi. Ieri mi è piaciuto. Sono sicuro che ci farà vedere qualcosa di positivo. Si vede che ha voglia di giocare.