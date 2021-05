Flachi: “Milenkovic? Ingenuo. Commisso adesso deve dare un segnale forte”

Le parole di Flachi sul momento in casa Fiorentina, tra il Napoli di Gattuso e lo sfogo del presidente Commisso

"A me hanno insegnato che in area di rigore bisogna essere furbi. Milenkovicingenuo? Sì, devo dire di sì, lì appena uno si sente toccare cade... A volte le partite si vincono anche con gli episodi. La Fiorentina ha fatto la sua partita, il Napoli era più forte sotto tutti gli aspetti. Playoff? Renderebbero più veritiera la situazione, secondo me ci possono stare, si cerca sempre di migliorare. Commisso? E' stata un'intervista un po' forte, secondo me da quando è arrivato ha portato tanto entusiasmo, si è aperto al popolo fiorentino da persona a cui piace stare in mezzo alla gente. I risultati non sono stati positivi, ma lui certamente ha speso. Si aspettava una mano in più da qualcuno, non è arrivata e lui se l'è legata al dito. Magari anche un po' di pazienza... Quando non si riesce a fare bene, l'anno dopo ci si vuole riscattare. Sono convinto che farà una squadra importante. Dopo aver detto certe cose, c'è bisogno di dare un'impronta forte: se sbagli, adesso sono tutti pronti, lì ad aspettarti. Io mi auguro che venga Gattuso, perché i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti: in questo momento è davvero l'allenatore giusto, anche a livello di carattere e morale. Deve cercare di tenere gli elementi giusti e far risaltare ciò che di nuovo porterà il mercato. Alla piazza i gladiatori come lui piacciono".