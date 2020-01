Flachi: “Mi aspetto nuove soluzioni tattiche, la Fiorentina fa fatica a impostare. E davanti…”

Francesco Flachi, intervenuto negli studi di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sulla sfida di ieri con la Spal e sul momento della Fiorentina:

Secondo me è arrivato il momento di cercare nuove soluzioni in campo. Ieri non ho visto una bella squadra, i giocatori che dovrebbero fare la differenza non la stanno facendo e capisco che in una situazione del genere di classifica si possa anche essere un po’ bloccati mentalmente. Mi auguro che questi tre punti possano portare un nuova fiducia: in questo momento mi pare che la miglior arma sia la ripartenza vista la fatica nell’impostare. Coppa Italia? L’Atalanta sa dettare legge su tutti i campi, è una squadra devastante e dalla grande mentalità che non sbaglia mai partita. Avere questa continuità a livello mentale è indice di grande salute. Per affrontare i bergamaschi e il Napoli bisognerà far rendere al massimo tutti i titolari: in questo momento la squadra fa fatica a salire e rimane troppo bassa, con la conseguenza che le punte fanno fatica