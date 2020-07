Flachi: “La flessione di Castrovilli è fisiologica. Chiesa? La panchina è servita”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Terracciano è uno dei migliori 12. Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto con ottime prestazioni. Ieri mi sono piaciuti tutti, la difesa ha fatto una grande prestazione contro un Parma che ha caratteristiche fisiche e velocità importanti. Formazione? Ero un po’ scettico, però guardandola bene era molto equilibrata, magari senza troppa qualità, ma la squadra ha risposto alla grandissima. Cutrone? Non mi è piaciuto, ha lottato come un leone, ma doveva fare qualcosa in più. Ci sono situazioni in cui devi pensare a giocare per la squadra senza avere l’ossessione di segnare. Castrovilli? Non è lo stesso della prima parte del campionato, ma una flessione è fisiologica. Iachini ha fatto bene a metterlo in panchina, e lo stesso vale per Chiesa. Quando è entrato ha spaccato la partita. Se gioca con la giusta mentalità può aiutare la squadra a crescere. Le prestazioni con Brescia e Sassuolo erano state al di sotto delle aspettative