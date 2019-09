Flachi: “La Fiorentina mi è piaciuta, ma manca malizia. Bisogna capire una cosa”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina ieri mi è piaciuta. Anche se non ha costruito tante azioni è stata cinica sotto porta. Purtroppo l’Atalanta riesce a cambiare risultato in ogni situazione grazie alla qualità dei suoi interpreti. Questa situazione causa tanta amarezza. Ieri ho visto una vera squadra, compatta ed unita. Bisogna capire cosa è succcesso nella testa dei giocatori. Io le sostituzioni di Chiesa e Ribery le avrei fatte dopo. Ci siamo schiacciati troppo. Ribery ti da il carisma e la personalità in campo anche nei momenti di difficoltà. Manca malizia e furbizia. Contro Atalanta e Juve ci avremmo messo la firma sul pareggio ad inizio stagione. La Sampdoria è una squadra battibile in questo momento, i migliori giocatori sono andati via. La proprietà non sta vivendo un momento semplice, mi ricorda la situazione della Fiorentina l’anno passato.