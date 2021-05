Flachi: “Gattuso? All’annuncio ho esultato. Società brava nella trattativa”

"I giovani viola cresceranno a livello di carattere e di gioco, con Rino non si scherza"

"All'annuncio ufficiale ho esultato come fosse un gol. Uomo dai valori importanti, ha fatto la gavetta. Pradè e Barone sono stati bravi nella trattativa, la società è stata brava nel dargli qualcosa in più degli altri. Mercato? Ci dobbiamo fidare delle valutazioni di Gattuso, darà un contributo importante sotto questo aspetto. Abbiamo preso un grande allenatore ed è già un bel segnale, spero che si attinga a qualche giocatore forte in più".