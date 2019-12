Flachi: “Fiorentina senza carattere, c’è qualcosa dietro. Commisso? Ha le idee chiare su Montella”

Francesco Flachi, ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, ha analizzato il momento difficile della Fiorentina:

Ho la sensazione che nessuno dica mai niente per i risultati che si ottengono e che ci sia troppa dolcezza in quello che si fa. Manca la reazione concreta in campo di questa squadra, bisogna costruire caratterialmente la Fiorentina. Montella? Penso che Commisso abbia delle idee per il futuro e bisogna anche guardare alle spese. Ha stravolto tutto in prima persona assumendosi da subito le responsabilità e sa quello che fa. Ha già in mente la Fiorentina del futuro e si vede dal Centro Sportivo e dallo Stadio. Mandare via Montella significa anche avere delle spese che vanno tenute in considerazione alla luce anche di un mercato di gennaio da fare. La situazione mi pare più ad ampio raggio, alcune volte ci sta che i giocatori non vadano d’accordo con l’allenatore: ma sembra che sia proprio un problema mentale, con errori anche abbastanza grossolani individuali. Temo che ci sia dietro anche qualcosa di più complicato rispetto a quello che stiamo vedendo: non è possibile vedere un’involuzione così di una squadra che sembrava partita in maniera ben diversa.