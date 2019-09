Flachi: “Fiorentina sempre confortante. La Samp? Contro il Torino crescita del collettivo”

Il doppio ex di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi ha parlato della partita di questa sera a Sampdorianews.net:

Ho visto una gran bella Sampdoria contro il Torino. Di Francesco ha messo in campo una squadra con i reparti più vicini tra loro, un centrocampo folto in grado di dare maggiore equilibrio e copertura alla retroguardia, con una linea che diventava a cinque in fase di non possesso. Una grande prestazione a livello di collettivo. Tra i singoli mi ha particolarmente colpito la prestazione di Depaoli, alla prima da titolare. Ha dimostrato dinamismo, tempismo negli inserimenti e pericolosità in fase offensiva. Nel cuore del centrocampo Ekdal si è confermato autentico cervello in cabina di regia. Sostanza e personalità per Vieira, il goal del raddoppio sarebbe stata la ciliegina, peccato. Firenze sarà una trasferta dura. I viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria durante la gestione Montella, considerando sia la seconda parte della scorsa stagione completamente da dimenticare che queste prime gare.

Nonostante l’ultimo posto in classifica i viola hanno offerto un gioco confortante contro Napoli e Juventus e avrebbero meritato qualcosa in più. Contro l’Atalanta hanno buttato via la vittoria in un finale caotico.

La Sampdoria dovrà stare attenta alle accelerazioni di Chiesa e alle giocate di Ribery. Pulgar è l’anima del centrocampo, Ekdal e Vieira, oltre al trequartista, dovranno essere bravi a limitarne il raggio d’azione.

A Rigoni bisogna dare tempo, è arrivato da poco, ha i mezzi tecnici per incidere, gli serve e deve dare continuità. Confortante la carica agonistica di Gabbiadini, la Sampdoria ha bisogno della sua capacità di fare la differenza, contro il Torino è sempre rimasto nel vivo della gara, a Firenze dovrà confermarsi in caso di impiego.