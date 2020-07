Flachi: “Fiorentina in confusione e poco unita, ma a Lecce ottime possibilità”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato ai microfoni del Pentasport in onda sulle frequenze di Radio Bruno: “Il Lecce nonostante una situazione di classifica negativa è una squadra che gioca un buon calcio, ma la Fiorentina ha delle ottime possibilità. I giocatori ci sono, sta solo a loro dimostrare che valgono. In generale ho la sensazione che questa squadra non sia unita, vedo molta confusione, a differenza del Verona ad esempio che invece è una squadra compatta e ordinata”.