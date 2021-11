Flachi: “Ecco chi può contrastare Ibra sabato prossimo. Il Milan fa paura”

E' Igor il preferito di Flachi per la marcatura di Ibrahimovic, pericolo pubblico numero uno per la difesa della Fiorentina

"La Juventus non ha mai tirato in porta, ma vedo che Vlahovic viene troppe volte incontro: in questo modo non si riesce ad attaccare la profondità, anche perché gli esterni vanno troppo in maniera lineare, diventano prevedibili. Poi c'è stata l'ingenuità di Milenkovic, bisogna capire in che posizione di campo ci si trova al momento di fare un certo tipo di entrata. Manca quel qualcosa in più che permette di uscire dagli schemi, di trovare soluzioni alternative. Torreira è quello che dà equilibrio e recupera i palloni, gli altri a disposizione hanno caratteristiche diverse. A Napoli non parlano del rinnovo di Insigne? Là c'è un allenatore, Spalletti, con una personalità impressionante. Italiano ha dato un'impronta, non dimentichiamoci che è qui da pochi mesi, migliorerà col tempo in maniera ulteriore. Per adesso ha esaltato i giocatori nei loro ruoli. La Fiorentina vista a Udine, non scintillante ma concreta, mi è piaciuta allo stesso modo: non c'è nulla di male nel difendere il risultato. Per contrastare Ibrahimovic, Igor mi sembra il giocatore più adatto, Leao sulla fascia va veramente forte, il Milan fa paura".