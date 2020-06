Flachi: “Dopo questa sosta giocatori pesanti come Vlahovic saranno in difficoltà. Ribery? Titolare subito”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana, queste le sue parole:

Con questa ripartenza vedo favoriti i giocatori più minuti. Questi entrano in condizione molto più velocemente e quindi potranno essere decisivi in questo rush finale. Vlahovic, essendo un giocatore più pesante troverà difficoltà maggiori a raggiungere la forma migliore. La Fiorentina deve sfruttare la sua occasione, ha tutti gli scontri diretti tra le mura amiche per puntare all’Europa o raggiungere la salvezza con tranquillità. Voto per Ribery dal primo minuto, è un giocatore che con la sua esperienza mette in difficoltà qualsiasi squadra, quando non sai cosa fare passi a lui il pallone e ti risolve la questione.