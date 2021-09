Flachi: “Dalla Fiesole al campo, i miei primi anni in viola. Il mio limite…”

L'ex attaccante viola Flachi a tutto tondo sui suoi primi anni fiorentini e non solo

Nel corso del Pentasport di oggi, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, ha avuto spazio anche l'ex attaccante viola Francesco Flachi, che in una conversazione con David Guetta ha ricordato alcuni momenti salienti della sua giovinezza viola. "Quando ero un ragazzetto andavo in Curva Fiesole, di solito nel mezzo", ha raccontato Flachi, "se non trovavo un posto abbastanza centrale era un po' difficile vedere per uno piccolo di statura come me. Poi a 14/15 anni ho iniziato ad andare anche in campo, mi piaceva fare il raccattapalle. Ricordo che per il giorno del mio esordio si giocava a Cesena e i miei genitori venivano con il treno speciale, ricordo con piacere che i tifosi lasciarono il posto a mia mamma sul treno. Negli spogliatoi il giorno della gara mi ballava la gamba, c'era Pioli accanto a me che mi disse scherzosamente di farla finita perché gli stavo attaccando il palletico anche a lui (ride, ndr). Quando ripenso ai miei primi mesi da giocatore della Fiorentina mi viene in mente che andavo in campo con la stessa tranquillità e spensieratezza con cui andavo in Primavera, non mi rendevo conto di dove ero, può darsi che non fossi pronto a livello di maturità, forse non lo sono mai stato".